O que leva um artista como Gusttavo Lima a investir num time de futebol?

O astro da música sertaneja adquiriu uma participação majoritária na SAF do Paranavaí, time da segunda divisão do Paraná

Desde a aprovação da lei das SAFs (Sociedade Anônima do Fuetbol), muitos empresários se aventuram a ingressar no mundo do futebol. Investidores como o norte-americano John Textor, que – mesmo sem entender quase nada de esportes – tem times no Brasil, na França e na Inglaterra. É simples: eles enxergam o futebol como um negócio.

Aqui no Brasil, nós vimos a ousadia do ex-jogador Ronaldo Fenômeno que comprou o time do Cruzeiro por R$ 400 milhões, e luta para devolver o time mineiro aos seus bons tempos de “ganhador de títulos”. Não é uma tarefa fácil. E o Fenômeno já não tem demonstrado tanta disposição em injetar mais dinheiro e o Cruzeiro é o clube entre as sociedades anônimas com menor aporte financeiro em contratações.

Agora ficamos sabendo que o cantor Gusttavo Lima também vai se aventurar nesse negócio. Torcedor declarado do Cruzeiro, o astro da música sertaneja adquiriu uma participação majoritária na SAF do Paranavaí, clube que compete na segunda divisão do Campeonato Paranaense.

A transação, avaliada em R$ 3 milhões, resultou em Gusttavo Lima possuindo 60% da SAF do Paranavaí. A Full Sports e outros investidores dividirão o controle restante, deixando apenas 1% para o clube original. Essa mudança sinaliza uma nova era para o time, com a promessa de inovação e desenvolvimento.

Ele parece animado, muito animado

“É um mundo totalmente novo. A parceria da VaiDeBet (empresa que sou garoto-propaganda) com o Corinthians abriu um horizonte para mim e está me trazendo uma maior ligação com esse ramo dos esportes. Já tenho uma amizade forte com alguns jogadores e sinto que há diversos deles que precisam apenas de uma oportunidade para terem o talento revelado. Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós!”, declara Gusttavo Lima que já se prepara para outros grandes passos no cenário esportivo.

“Termos parceiros deste calibre ao nosso lado mostra a força do projeto do ACP e como estamos no caminho certo. Com esse patrocínio, investiremos no futebol profissional em busca do acesso à primeira divisão do campeonato paranaense e a busca de uma vaga na Copa do Brasil de 2026. Vamos dar mais visibilidade no cenário nacional ao ACP, captando mais recursos para construção de um centro de treinamentos e formação de novos atletas através das categorias de base”, disse o Consultor de Negócios do ACP SAF, Leonardo Franchi.

Gusttavo Lima, Ronaldo Fenômeno, John Textor e todos os demais empresários que investem em futebol têm um único objetivo: ganhar dinheiro. O torcedor deve ter completa ciência de que essa é a regra do jogo. Se por acaso perceber que o investimento não vale a pena, rapidamente ele vai pular fora.

