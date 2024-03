O que houve com a Pixbet, patrocinadora que tomou o lugar no BRB na camisa do Flamengo?

A Pixbet, que tomou o lugar do BRB como patrocinador máster do Flamengo, está sendo alvo de muitas críticas de usuários.

O site apostas tem recebido uma série da reclamações por parte dos seus clientes, que alegam estar tendo dificuldades para acessar os serviços da operadora. A marca justificou que as instabilidades apresentadas são em decorrência da mudança de plataforma que tem sido promovida pela empresa.

Clientes relataram não conseguir sacar seus ganhos, enquanto outros afirmaram a perda de saldo. Alguns nem sequer conseguiram acessar a plataforma.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Pixbet informou: “Estamos mudando a plataforma para trazer uma experiência ainda mais agradável. Informamos aos nossos usuários que essa migração leva tempo. Em breve, a velocidade voltará ao seu normal. Qualquer dúvida, procure nosso chat”.

Parceria com o Flamengo

O site Pixbet tem contrato de R$ 170 milhões por dois anos de contrato para exibir sua marca nos times de futebol masculino e feminino e também no de basquete do Flamengo. Com isso, o Banco BRB, que antes ocupava o espaço, passou para a omoplata, por R$ 6,2 milhões.

