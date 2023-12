O Palmeiras foi o time que conseguiu aproveitar o “derretimento” do Botafogo e soube jogar quando o jogo era “à vera”

Num vídeo que publicamos nas redes sociais do Jornal de Brasília, mostramos que o Palmeiras é virtualmente o campeão brasileiro de 2023 porque foi o time que soube jogar quando o jogo era pra valer… quando o jogo era “à vera”.

Veja nos gráficos do INFOBOLA o que dizem os matemáticos sobre as chances de título; Libertadores; G4; G6 e rebaixamento. Tudo será definido nesta quarta-feira (6).

