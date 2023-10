O que diz a matemática sobre as chances de titulo, de rebaixamento e de acesso à Série A

Quase na reta final da temporada, os números do site Infobola mostram quem é quem no Brasileirão. Veja como está o seu time

Faltando 12 rodadas para acabar a temporada, nada parece impedir a caminhada do Botafogo à conquista do título brasileiro de 2023.

O time carioca, depois de um primeiro turno irrepreensível, onde conquistou 47 pontos, caiu de produção no returno, ocupando hipoteticamente a 12ª posição, mas mantém uma vantagem difícil de ser derrubada.

Depois de ganhar o clássico com o Fluminense no fim de semana, tudo indica que o Fogão recuperou o entusiasmo, e, segundo o site Infobola, as suas chances de ser campeão brasileiro são de 87%. O RB Bragantino, o seu mais próximo perseguidor, tem apenas 6% de possibilidades.

Nos gráficos do Infobola, a seguir, você pode conferir também como estão chances de rebaixamento, e ainda a situação da Série B, que tem uma luta acirrada pelo acesso à elite.

Apenas o Vitória parece estar numa situação confortável, com 93% de possibilidades de subir, mas, abaixo do time baiano, tem uma boa briga que envolve Juventude, Sport, Guarani, Novorizontino, Atletico-GO e Criciúma, todos eles com chances.

