Grupo do PSG estaria de olho no Santos para engrenar uma SAF com o time brasileiro

O City Football Group, uma empresa que foi criada com objetivo de criar, supervisionar e administrar uma rede de clubes e diversas áreas dentro do futebol, que atua sob tutela do Manchester City, já te o time no Brasil, o Esporte Clube Bahia, e tem como matriz a Abu Dhabi United Group

Pois agora o futebol brasileiro pode estar prestes a receber um novo investidor de peso, com a Qatar Sports Investment (QSI) por trás, o Brasil se torna um mercado atraente. As negociações estão avançadas, e o Santos desponta como o clube mais próximo de estabelecer uma parceria com o grupo que controla o PSG. As conversas entre o Santos e os empresários da QSI têm se estendido ao longo do tempo, e espera-se que cheguem a uma conclusão até o final do semestre, independentemente do desfecho ser favorável ou não.

Há também a possibilidade de o Santos negociar as sua ações com o pai de Nyemar, que estaria disposto – numa ação semelhante `ade Ronaldo no Cruzeiro – a ser o dono doclube. E, nessas condições, o próprio Neymar voltaria ao Brasil para vestir a camisa do Peixe.

