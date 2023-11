O  gringo John Textor “fala muito” e é processado pelo presidente da CBF

Ação já tramita no 9º Juizado Especial Criminal, no Rio de Janeiro, e existe grande possibilidade de que o norte-americano sofra punições pelo desabafo destemperado ao se referir à entidade

“Quem fala muito dá bom dia a cavalo”, proclama um velho ditado popular. Foi mais ou menos o que aconteceu com o norte-americano John Textor, o dono da SAF do Botafogo, que – revoltado com a derrota do seu time para o Palmeiras na semana passada – acusou a CBF de “roubo” e sugeriu que o presidente Ednaldo Rodrigues pedisse demissão.

Furioso, o empresário usou termos como “corrupção” ao reclamar da arbitragem de Braulio da Silva Machado (Fifa-SC), além de pedir a renúncia de Ednaldo.

“O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo (presidente da CBF), mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada”, disse.

“Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção. Isso precisa mudar. Ednaldo, você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo, me multa. Você não pode me expulsar, é meu estádio, eu vou continuar aqui”, esbravejou Texto.

Por conta disso, o presidente da CBF decidiu entrar com processo contra o norte-americano por calúnia e a ação já tramita no 9º Juizado Especial Criminal, na Barra da Tijuca. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai julgar o caso e existe grande possibilidade de que o empresário sofra punições pelo desabafo destemperado ao se referir à entidade.

É bom lembrar que – independentemente do desfecho dessa ação movida por Ednaldo contra Textor – o cartola botafoguense também recebeu punição do STJD por conta das suas declarações. O órgão definiu que a pena é de 30 dias e inclui a não permissão, durante o período, de frequentar os estádios das partidas do Glorioso. Além disso, Vinícius Assumpção, vice-presidente do clube, também foi suspenso, já que também ofendeu o quadro de árbitros.

