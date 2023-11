O garoto Endrick, herói em vitória histórica do Palmeiras, enlouquece a mídia espanhola

O futuro atacante do Real Madrid fez dois golaços contra o Botafogo e virou destaque no @diarioas e no jornal @marca

No melhor jogo do Brasileirão até agora, o Palmeiras conseguiu uma virada histórica em cima do Botafogo, revertendo uma derrota parcial de 3 x 0 no primeiro tempo, e virando para 4 x 3 na segunda etapa. Com dois golaços, o garoto Endrick foi o grande herói dessa conquista épica do Verdão. E a façanha de Endrick repercutiu na mídia espanhola, como podemos ver nesses recortes que fizemos nos Diário As e no jornal Marca:

No Diário As – Endrick marcou dois gols fantásticos e também criou o terceiro do seu time para empatar uma desvantagem de 3 x 0. Uma exibição tremenda no momento mais necessário para o Palmeiras, que acabou vencendo uma partida em que em alguns momentos foi derrotado. A equipe de Abel Ferreira visitou o líder Botafogo em um duelo fundamental na resolução do campeonato e depois de um primeiro tempo de pesadelo o atacante de 17 anos ajeitou a situação para sonhar com o título mais do que nunca… Durante o primeiro tempo, o desempenho de Endrick foi limitado a algumas faltas bastante fortes e um chute desviado de meia distância. Ao retornar do vestiário pareceu deslumbrar com um passeio cheio de potência e qualidade técnica. O primeiro gol de Endrick deu esperança ao Palmeiras, que passou a dominar claramente a partida. Depois o jogo entrou em alguns minutos de loucura com a expulsão de Adryelson e pênalti falhado por Tiquinho Soares. Logo em seguida, Endrick reapareceu na entrada da área para furar o gol com outro chute forte.

No jornal Marca – Endrick, atacante de 17 anos que jogará pelo Real Madrid na próxima temporada, eclipsou o líder Botafogo com dois gols na vitória do Palmeiras por 3 x 4. Em noite de sonho para Endrick, o Palmeiras passou de uma derrota por 3 x 0 no primeiro tempo para uma recuperação vigorosa com quatro gols. O time carioca saiu na frente com gols de Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos, mas Murilo, o argentino José ‘Flaco’ López e Endrick, por duas vezes, selaram a vitória fora de casa do time paulista. Endrick marcou os dois primeiros gols do Verdão em jogadas individuais que inspiraram o restante do time a conquistar a vitória heroica.

