O Flamengo não ganhou nada em 2023, mas permanece líder no ranking da CBF

O Palmeiras, bicampeão brasileiro, está em segundo lugar; e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, é o terceiro

Tem coisas que quase ninguém consegue entender. Pelo quarto ano seguido, o Flamengo aparece na liderança do Ranking Nacional de Clubes da CBF 2024. Mas como assim? O Flamengo disputou meia dúzia de títulos em 2023 e perdeu todos…

Veja, por exemplo, o ranking da Fifa, recém divulgado. O Brasil , depois das derrotas para Colômbia e Argentina, caiu para a 5ª posição.A liderança continua a ser da atual campeã mundial Argentina. Nenhuma surpresa nesses números.

Mas, no ranking da CBF, divulgado nesta sexta-feira (8), o Rubro-Negro aparece com 16.678 pontos. Já o Palmeiras, atual bicampeão do Brasileirão Assaí, está na vice-liderança do Ranking com 15.372 pontos. Campeão da Copa do Brasil 2023, o São Paulo é o terceiro colocado (14.828).

O top-10

1)- Flamengo (16.678)2)

2)- Palmeiras (15.372)3)

3)- São Paulo (14.828)4)

4)- Athletico Paranaense (13.888)5)

5)- Atlético Mineiro (13.282)6)

6)- Corinthians (12.926)

7)- Fluminense (12.672)

8)- Grêmio (12.456)

9)- Fortaleza (12.350)

10)- América Mineiro (11.533).

