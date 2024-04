O craque com o maior salário do Brasil não entra em campo há 220 dias; saiba quem é ele

Saiu uma lista no site Capology – especializado em finanças do futebol – destacando os dez jogadores mais bem pagos nas Américas, com Lionel Messi, do Inter Miami, aparecendo do topo, com US$ 20,4 milhões anuais (R$ 103,2 milhões), fora ganhos com publicidade e participações de eventos (ver lista a seguir).

Chama a atenção o fato de, nesse top-10 das Américas, tenha apenas dois jogadores que atuam no Brasil: Dudu, do Palmeiras, em 6º lugar; e Rafael Santos Borré , do Internacional, em 10º.

Dudu, 32 anos, com salário de R$ 27,3 milhões/ano, mais de R$ 2,2 milhões/mês, não joga pelo Palmeiras desde o dia 27 de agosto, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, quando lesionou o joelho num jogo contra o Vasco.

Ele passou pelo processo cirúrgico em setembro, e está há 220 dias sem entrar em campo pelo seu clube. Nesse período, ganhou mais de R$ 15 milhões. O departamento médico do Palmeiras evita mas a tendência é de que o atacante fique à disposição de Abel Ferreira a partir de maio.

O top-10 das Américas

1- Lionel Messi (Inter Miami): US$ 20,4 milhões (R$ 103,2 milhões).

2 – Lorenzo Insigne (Toronto FC): US$ 15,4 milhões (R$ 77,9 milhões).

3 – Xherdan Shaqiri (Chicago Fire): US$ 8,1 milhões (R$ 41 milhões).

4 – Federico Bernardeschi (Toronto FC): US$ 6,3 milhões (R$ 31,9 milhões).

5 – Sebastián Driussi (Austin FC): US$ 6 milhões (R$ 30,3 milhões).

6 – Dudu (Palmeiras): US$ 5,4 milhões (R$ 27,3 milhões).

7 – Héctor Herrera (Houston Dynamo): US$ 5,2 milhões (R$ 26,3 milhões).

8 – Sergio Canales (Monterrey): US$ 5 milhões (R$ 25,3 milhões).

9 – André-Pierre Gignac (Tigres): US$ 4,6 milhões (R$ 23,2 milhões).

10 – Rafael Santos Borré (Internacional): US$ 4,6 milhões (R$ 23,2 milhões).

