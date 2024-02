O Corinthians desesperado e o Flamengo chorando de “barriga cheia”

As duas maiores torcidas do futebol brasileiro começam a temporada preocupadas com o desempenho de suas equipes

Dois clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo, nesta quarta-feira pré-Carnaval. Dois jogos tecnicamente sofríveis, mas que mexeram (e muito!) com os nervos das duas maiores torcidas do Brasil.

Ao perder para o Santos na Vila Belmiro, o Corinthians conseguiu a “proeza” de emendar a quinta derrota seguida. Não lembro de um começo de temporada tão desesperador para o Timão.

Poucos dias atrás a Fiel Torcida estava toda animada com as novidades anunciadas pela nova diretoria, principalmente por causa dos patrocínios que colocam o clube num patamar financeiro nunca antes alcançado.

Mas não demorou para os novos dirigentes mostrarem o quanto eles são amadores. Todo dia eles fazem uma “cagada”. Tudo bem, é apenas o início da nova administração, e a casa – depois do desastre que foi a gestão do sr. Duílio Monteiro – estava uma bagunça. Mas a situação do Corinthians é tão desesperadora que a torcida pode se dar por satisfeita se o time conseguir evitar o rebaixamento para a Série A-2 do Paulistão. Seria a suprema humilhação.

É só isso, Tite?

A situação do Flamengo é completamente diferente, mas também começa a causar um certo desconforto nos seus exigentes torcedores.

O time de Tite ganhou do Botafogo na “bacia das almas”, com um gol nos acréscimos, mas jogando um futebolzinho pra lá de vagabundo.

O que salvou foi a boa atuação de De La Cruz. Esse cara é um “motorzinho”. Mas pelo segundo jogo seguido o técnico tirou o uruguaio no decorrer do segundo tempo. Ninguém entendeu.

Eu vi Tite, na entrevista coletiva, pedindo “paciência” aos jornalistas que cobraram um melhor desempenho da sua equipe: “Guarde sua pergunta, porque entrosamento requer tempo”, sugeriu o treinador.

É claro que, numa comparação com a situação do Corinthians, podemos dizer que o Flamengo está “chorando de barriga cheia”. Mas, sinceramente, não sei é se a torcida terá paciência. E o perigo é começarem os gritos de “Fora, Tite!”.

