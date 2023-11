O “conto de fadas” de Messi e Antonella parece ter chegado ao fim, especula a mídia espanhola

Os rumores de uma possível crise entre o casal começaram após a cerimônia de Bola de Ouro 2023. O pivô seria a jornalista argentina Sofía Martínez

A mídia espanhola amanheceu neste sábado (25) com uma bomba sobre o casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. Segundo colunistas, o casal que vive uma história de amor digna de filme, está à beira da separação.

Os dois já estão juntos há 15 anos, são namorados desde a infância, entretanto o final desse conto de fadas parece não ser feliz. Ainda de acordo com a imprensa internacional, Messi e Antonella estão dormindo em camas separadas.

Os rumores de uma possível crise entre o casal começaram após a cerimônia de Bola de Ouro 2023, na qual Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o jogador vira o rosto no momento em que a mulher vai dar um selinho nele.

O pivô da crise

Embora nada ainda esteja oficialmente confirmado, o pivô dessa crise no casamento do melhor jogador do mundo seria a jornalista argentina Sofía Martínez. Fala-se de um episódio durante a Copa do Mundo. Na ocasião, antes da final contra a França, quando a repórter a interrompeu uma entrevista com Messi para elogiar o jogador.

“Você tocou a vida de todos. E é isso que eu acho que é maior do que uma Copa do Mundo. É um agradecimento por um momento de felicidade tão grande, que você deu a tantas pessoas. A verdade é que espero que você saiba disso em seu coração, porque acho que é mais importante do que uma Copa do Mundo. Obrigado, capitão”, disse na ocasião.

Críticas do pai de Rodrygo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paralelamente a essa suposta crise no casamento, Messi tem sido alvo de críticas ultimamente pelo seu comportamento agressivo fora de campo.

Eric Goes, pai de Rodrygo, usou as redes sociais e comentou um entrevero entre Messi e seu filho, no Maracanã:

“O santinho que não arruma confusão com ninguém…”, escreveu o representante do jogador do Real Madrid, no Instagram, que para além do jogo com o Brasil, recorda ainda o jogo do Uruguai, numa fotografia onde pode se ver Messi a confrontar alguns jogadores uruguaios.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.