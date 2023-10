O Brasil nunca vai virar a Venezuela, e Fernando Diniz pode provar isso

Nunca perdemos para eles em jogos oficiais. A única derrota foi num amistoso nos EUA, em 2008, quando o time era dirigido por Dunga

O que esperar de Brasil x Venezuela, nesta quinta-feira (12), em Cuiabá? Qualquer resultado que não seja uma goleada do Brasil pode parecer um “tropeço”.

O Brasil nunca vai virar uma Venezuela, e a turma de Fernando Diniz pode comprovar isso nesse jogo da Arena Pantanal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A simples presença da Venezuela em nosso pais me fez lembrar as ameaças tantas vezes repetidas na campanha política de 2022 – seja como palavra de ordem, instrumento de ataque ou meme: “o Brasil vai virar a Venezuela”, era o que sempre diziam no acirrado debate político brasileiro, caso a esquerda retomasse o poder.

Mas, falando sério (e apenas de futebol), o Brasil nunca perdeu para a Venezuela em jogos oficiais. A única derrota foi num amistoso em Boston-EUA, em 2008, quando o time era dirigido por Dunga e levou um 2 x 0 do “vino tinto” venezuelano.

No total, já jogamos contra eles 27 vezes, com 23 vitórias, três empates e uma derrota. Marcamos 96 gols e tomamos somente nove. Confira os números desse confronto:

Jogos: 27

Vitórias do Brasil: 23

Empates: 3

Derrota: 1

Gols do Brasil: 96

Gols da Venezuela: 9

Maior vitória: Brasil 7 x 0 (1999)

Maior derrota: Brasil 0 x 2 (2008)

Placar mais comum: Brasil 6 x 0 ; Brasil 4 x 0 (quatro vezes)

