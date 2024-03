Nova pesquisa aponta as maiores torcidas do Brasil; veja se o seu time está “bem na foto”

Com o Flamengo na liderança, pesquisa do Instituto AtlasIntel tem margem de erro de 2%

O Flamengo em primeiro, o Corinthians em segundo e o São Paulo em terceiro. Este é o top-3 das maiores torcidas do Brasil, segundo pesquisa do Instituto AtlasIntel, divulgada no Estadão desta quarta-feira (6).

O levantamento atualizado aponta as 14 equipes mais populares do país, com margem de erro de apenas 2%. Veja como está o seu time.

TOP-14

1)- Flamengo (21.9%)

2)– Corinthians (14,2%)

3)- São Paulo (9,9%)

4)- Palmeiras (7,7%)

5)- Vasco (6,2%)

6)- Cruzeiro (6,1%)

7)- Grêmio (4,6%)

8)- Atlético-MG (4,3%)

9)- Bahia (3,6%)

10)- Internacional (3.5%)

11) – Fluminense (3,4%)

12)- Santos (3,1%)

13)- Botafogo (2,0%)

14)- Sport (1,9%)

