No Rio, parece haver um complô para acabar com o Vasco da Gama

O governo não deixa o time jogar no Maracanã e o Ministério Público manteve a interdição de São Januário

Como se já não bastasse a péssima campanha que o time vem fazendo no Brasileirão, correndo sérios riscos de mais um rebaixamento para a Série B, o Vasco enfrenta problemas fora de campo que podem complicar ainda mais o seu drama.

No decorrer desta semana, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a proibição de público em São Januário. A diretoria do clube caioca já adiantou que vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

É bom lembrar que o estádio de São Januário não abre os portões para público há 70 dias, desde o dia 22 de junho, na derrota do cruzmaltino para o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Paralelamente a esse problema em São Januário, o Vasco também não está podendo utilizar o Maracanã, por atritos com a concessionária que administra o estádio, formada por cartolas do Flamengo e do Fluminense, mas também pelo alto valor do aluguel, que inviabiliza essa operação.

Neste final de semana, o Vasco joga fora de casa, contra o Bahia. O clássico contra o Fluminense, pela 23ª rodada do Brasileirão, deve ser realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Impressão minha, ou existe um complô no Rio de Janeiro para acabar com o Vascão? Numa hora como essa, faz muita falta um cartola como Eurico Miranda para bater de frente com essa gente.