Neymar, sozinho, tem mais seguidores do que todos os times brasileiros

No início deste mês de abril, saiu a atualização do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, elaborado pelo Ibope Repucom, considerando as cinco principais redes (Instagram, Facebook, X, TikTok e YouTube.

Nesse ranking, a liderança continua folgada para o Flamengo, que tem quase 58 milhões de seguidores, enquanto o Corinthians, o segundo colocado, aparece distante, com 36 milhões.

Houve crescimento do Palmeiras, que comemorou o fato de ter entrado para a seleta lista dos clubes que somam mais de 20 milhões de seguidores. Apenas quatro times estão nesse nível.

De posse desses números do Ibope Repucom, a coluna Futebol Etc resolveu fazer uma conta simples: somou a quantidade de seguidores de todos os times da Série A, e comparou-os aos números de Neymar, o atleta brasileiro internacionalmente mais popular nas redes sociais.

Em números gerais, os 20 times da primeira divisão do Brasileirão (ver relação abaixo), somam 216 milhões de seguidores. Todos eles, juntos, ficam bem abaixo de Neymar, que, sozinho, tem 220 milhões apenas no Instagram.

O atacante do Al Hilal tem ainda 32 milhões de seguidores no Tik Tok, e mais 63 milhões no “X” (antigo Twitter), totalizando 315 milhões.

Na prática, isso significa dizer que Neymar tem mais seguidores do que todos (absolutamente, todos!) os times das séries A, B, C e D, juntos.

Os times da Série A nas redes

1)- Flamengo – 57 milhões

2)- Corinthians – 36 milhões

3)- São Paulo – 21 milhões

4)- Palmeiras – 20 milhões

5)- Vasco – 13 milhões

6)- Grêmio – 11 milhões

7)- Atlético-MG – 11 milhões

8)- Cruzeiro – 9 milhões

9)- Fluminense – 8 milhões

10)- Internacional – 7 milhões

11)- Botafogo – 5 milhões

12)- Bahia – 4 milhões

13)- Vitória – 4 milhões

14)- Athletico-PR – 3 milhões

15)- Fortaleza – 3 milhões

16)- RB Bragantino – 1 milhão

17)- Criciúma – 1 milhão

18)- Cuiabá – 863 mil

19)- Juventude – 657 mil

20)- Atlético-GO – 627 mil

