Na real, o Brasil tem poucas chances de ganhar a Copa América

A atuação da Seleção Brasileira no amistoso da última quarta-feira (12), contra os EUA, pode ter servido para o técnico Dorival Jr tirar dúvidas, na busca de um ajuste para a disputa da Copa América, mas deixou a nítida sensação de que ainda não temos um bom time. Isso naturalmente leva tempo, ainda mais no caso do Brasil, que, de alguma forma, tem vivido ultimamente sempre recomeçando esse trabalho.

A conquista da Copa América, portanto, parece um sonho distante para nós. A Seleção estreia dia 24, daqui a uma semana, contra a Costa Rica. Também não podemos dizer que “o que vier é lucro”, porque, em caso de fracasso, arrisca até a CBF dar um chute na bunda de Dorival. Futebol é número, é resultado, e a vitória é contada apenas pelos vencedores.

O que precisamos ajustar? Em primeiro lugar “arrumar a cozinha”, ou seja, fechar essa defesa que sofreu seis gols em quatro amistosos. Isso está completamente fora do nosso, digamos, padrão de qualidade. Sob Tite, entre 2016 a 2022, o time demorou 22 partidas para levar essa mesma quantidade de gols.

Mas, acima de tudo – e já que não teremos tempo para entrosamento e funcionar como uma equipe – vamos torcer para que se sobressaia o talento individual dos nossos atacantes.

Então, Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick, a bola está com vocês!

A grandeza do torneio da Conmebol

Na reta final para o início da 48ª edição da Copa América, aqui estão alguns números importantes sobre o torneio promovido pela Conmebol:

• 1916: Copa América é o torneio internacional de futebol mais antigo, tendo sido realizado pela primeira vez há 108 anos;

• 14 estádios, abrangendo 10 estados: As cidades-sede estão espalhadas por todo EUA;

• 32 jogos, programados ao longo dos 25 dias de intensa competição;

• Participarão 16 equipes, incluindo 10 da Conmebol – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – e seis da Concacaf (cobrindo América do Norte, América Central e Caribe). Isso inclui os anfitriões (EUA), Costa Rica, Jamaica, México, Canadá e Panamá;

• O torneio vai de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos. A seleção brasileira, alocada no Grupo D, dará o pontapé inicial no dia 24 de junho contra a Costa Rica;

• Os clubes brasileiros que mais revelaram atletas que conquistaram a Copa América pelo Brasil: Vasco (15), Corinthians (12), Palmeiras (12), Flamengo (11), Fluminense (10), e São Paulo (10);

• Nas casas de apostas, a preço de hoje, a Argentina surge como favorita; e o Brasil, apesar dos pesares, está em segundo. O Uruguai é o terceiro.

