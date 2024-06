Quem é quem no time de Dorival Jr. para a disputa da Copa América

A Seleção de Dorival Jr completou nesta quarta-feira (12), contra os EUA, quatro jogos amistosos, antes da sua primeira competição oficial, a partir do dia 24, em estreia contra a Costa Rica.

É óbvio que não houve tempo para montar o “time ideal”. Pra falar a verdade, quase não houve tempo nem de treinar. Mas a rotina de uma seleção nacional é essa mesma. Os jogadores se apresentam, fazem um coletivo e vão pra luta.

Após esses dois amistosos contra México e EUA, anotamos a seguir como estão os principais jogadores brasileiros para a Copa América:

ALISSON – Será o goleiro titular, mas já não é mais uma unanimidade. O gol que ele sofreu dos EUA era perfeitamente defensável. Em compensação, fez duas grandes defesas no segundo tempo;

DANILO – Hoje é o dono da posição muito mais pela experiência. Mas o Brasil segue numa busca incessante por um lateral que seja incontestável;

MARQUINHOS – Já foi um dos melhores zagueiros do mundo, mas, assim como Alisson, perdeu aquela condição de “intocável”;

BERALDO – Zagueiro jovem, bom no jogo aéreo, mas ainda precisa provar um pouco mais. Talvez perca seu lugar para Militão;

WENDELL – Assim como no lado direito da defesa, temos deficiência também neste setor. A preço de hoje, Arana merece ser o titular;

BRUNO GUIMARÃES – É o dono da posição que foi de Casemiro. Nesse jogo com os EUA, foi pouco eficiente na saída de bola;

JOÃO GOMES – é o “motorzinho” do meio de campo e tem lugar garantido, mas parecia meio afobado nesse amistoso;

DOUGLAS LUIZ – É um dos jogadores da confiança do técnico; daqueles que estão na lista de “quase titulares”;

PAQUETÁ – A suspeita de participação num esquema de apostas afetou a sua presença na Seleção. Nem deveria ter sido convocado;

ANDREAS PEREIRA – Se tudo der certo, tomará o lugar de Paquetá no onze titular;

RAPHINHA – Logo, logo vai perder seu lugar para Endrick;

RODRYGO – Foi o melhor desse último amistoso. É o jogador mais lúcido do time brasileiro;

SAVINHO – Rápido e habilidoso, passou a ser uma ótima opção ofensiva;

VINI JR – Alterna lances geniais com erros primários. Erros que às vezes nos levam à uma pergunta intrigante: “é esse o melhor do mundo?”;

ENDRICK – Dorival está sendo cauteloso com ele, deixando-o no banco. Talvez esteja certo. Mas o certo mesmo é que a sua presença em campo causa calafrios nos adversários;

DORIVAL JR – Errou ao escalar um time reserva no primeiro amistoso. Perdeu a chance de ajustar e entrosar o time titular. Mostrou coragem ao escalar quatro atacantes no segundo tempo. Todo mundo gosta de ver um time ofensivo.

