Na internet, palmeirenses elegem Abel Ferreira como o “grande vilão”

Nos últimos jogos o Verdão só mostrou alguma qualidade quando os garotos como Endrick, Luiz Guilhere e Kevin estavam em campo

Abel Ferreira já entrou na galeria dos melhores treinadores da história do Palmeiras. Isso é fato. Mas – após a eliminação para o Boca Juniors neste quinta-feira (5) – a torcida palmeirense o “elegeu” como o grande vilão da Libertadores 2023.

O português, pouco a pouco, foi se transformando numa pessoa extremamente arrogante e teimosa. As vezes ele tenta dar a impressão de que é maior do que o próprio Palmeiras. Virou um cara chato. Insuportável.

O seu maior pecado nesta Libertadores foi não confiar na “molecada”. Pelo contrário. Enquanto o Boca chegou aqui dando força e acreditando nos meninos da base, Abel sempre fez questão de dizer que os seus “miúdos” não estavam preparados para essa batalha. Isso é totalmente contraproducente – ainda que fosse verdade. E não é verdade.

O Boca, que tem veteranos como o goleiro Romero, o zagueiro Rojo e o atacante Cavani, apostou (e deu força) a jovens como Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Changuito Zeballos e Barco.

Curiosamente, o Palmeiras, nos últimos jogos, só mostrou alguma qualidade quando os garotos como Endrick, Luiz Guilhere e Kevin estavam em campo. Ontem isso ficou claro, muito nítido, no segundo tempo.

Reação na internet

O termômetro para avaliar o mal humor da torcida com Abel Ferreira pode ser visto nas redes sociais. Dez entre dez comentários que anotamos no Twitter mostram isso:

@CaikySX – “Culpa única e exclusivamente dele. Diretoria enfraqueceu, sim e é responsável pelo elenco curto que ele defendeu. Vários jogos foi provado que os mlks resolvem mais q mtos e msm assim ele optou pelo q nao deu certo. Bora Parmera!”;

@verdaodesde86 – “A mlkada fez o treinador dos caras colocar mais um zagueiro, fazer um ser expulso e força tirar o melhor jogador deles pra colocar outro defensor pra sobreviver ao segundo tempo;

@O_Pe_Aga – “Pois é… e o argumento de que não pode por pressão nos moleques vai por água abaixo quando vc escolhe Kevin como batedor de pênalti contra o Boca. Fez um malabarismo absurdo p não usar o mlk como substituição natural do Dudu, mas serve na hora dos pênaltis?”;

@rntcara – “Culpa da má temporada pode ser da Leila. Mas esse jogo foi culpa 100% do Abel”;

@LukedoPorco – “Leila e Abel os principais culpados! Fim de lastimável de um ciclo”;

@DodoSousaa – “O Luis Guilherme fez em 20 minutos oq a estratégia do Abel Ferreira com Mayke e Marcos Rocha não fez em 5 jogos desde setembro”;

@PAULOB_SEP – “Fora o Merentiel que sempre foi preterido do ‘pardal’ (apelido do Abel) e hoje jogou muito o primeiro tempo”;

@bbsetfinin – “Abel é um excelente treinador mas hj a desclassificação é só dele. Quando as teimosias funcionam a gente engole e elogia, quando não funcionam tem q criticar. Nenhum técnico é maior q o Palmeiras”;

@DvpePereira – “Não foi surpresa nenhuma. Abel nos preparou para esse final trágico de hoje por 6 partidas consecutivas e com o mesmo resultado, um futebol mequetrefe, inoperante, insosso, inofensivo, insuportável e irritante. Esse era o plano do Abel, nos deixar preparados para eliminação”;

@marinabelam – “Ganhamos 2 libertadores na conta do Abel, mas perdemos 1 na conta dele também. Sejamos honestos”.

