Ministério do Esporte terá estrutura de combate a fraudes nas apostas

O ministro André Fufuca falou com exclusividade à coluna e garantiu que haverá uma área específica para trabalhar na prevenção e detecção de manipulações

A coluna Futebol Etc, em parceria com o site Aposta Legal Brasil, ouviu o ministro do Esporte, André Fufuca, a respeito das expectativas da pasta com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil.

Atualmente, o projeto de lei (PL) que vai regulamentar o setor no país aguarda votação da Câmara dos Deputados, prevista para esta semana. A proposta já foi aprovada pela Câmara em setembro, mas retorna para avaliação após mudanças no Senado.

Na entrevista, Fufuca adianta que, com os recursos arrecadados na taxação das apostas, a Pasta prevê fomentar políticas públicas para ajudar no desenvolvimento e apoio de atletas.

Além disso, fala sobre o combate às manipulações, com uma área específica do ministério para trabalhar na prevenção e detecção de fraudes.

Confira abaixo as respostas do ministro:

O PL das apostas aprovado no Senado possibilita a publicidade e patrocínio de casas de apostas a times e atletas, apesar de tentativas de retirar esse ponto. Como isso ajuda o esporte?

André Fufuca: É função do parlamento estabelecer os parâmetros que regulam a relação entre entes privados. Ao ministério cabe acatar e cumprir o que o parlamento definiu.

O que o Ministério dos Esportes pretende fazer com a arrecadação advinda das apostas esportivas?

Todo recurso destinado a fomentar o esporte brasileiro é bem-vindo. Esses novos recursos seguirão os mesmo critérios já adotados pelo Ministério e ainda permitirão que as políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento do esporte e que asseguram o apoio aos atletas brasileiros sejam expandidas.

Quais são as expectativas?

André Fufuca: Seguiremos as previsões que o Ministério da Fazenda realizar. Já o Ministério do Esporte terá área específica para trabalhar na prevenção e detecção de manipulações nas apostas.

Como o Ministério dos Esportes está atuando para combater manipulações de resultados nos esportes?

André Fufuca: Estamos em fase final de elaboração de nova estrutura para o ministério, que irá contar com uma área específica para trabalhar na prevenção e detecção de manipulações.

Qual a avaliação do Ministério sobre o projeto de lei do marco legal dos jogos, que tramita no Senado?

André Fufuca: Trata-se de uma decisão do Congresso Nacional aprovar ou não. Eles são representantes eleitos pela sociedade, justamente para discutir conveniência e oportunidade de propostas como essa. Ao ministério cabe a correta aplicação dos recursos e, caso na nova estrutura seja aprovada, a trabalhar para mitigar e identificar manipulações.

