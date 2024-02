Mídia inglesa põe o Fla-Flu acima de Real x Barça entre os melhores clássicos do mundo

No topo da lista está o clássico argentino River x Boca; outros clássicos brasileiros estão no Top-50

O canal inglês ‘Copa 90’ elaborou o top=10 dos maiores clássicos do futebol mundial, destacando Boca x River no topo da lista. Na sequência, o escocês Celtic x Rangers, e o dérbi da capital italiana entre Roma x Lazio.

“Não há nada como o Superclásico. Está numa classe só dele, e é preciso assistir a um jogo para acreditar. É a definição de um clássico”, define o site ‘Copa 90’, ao se referir aos grandes clássicos.

E, nesse Top-10, a surpresa é o Fla-Flu aparecer em 6º lugar, à frente do ElClássico, que é o confronto entre Real Madrid e Barcelona.

“Na casa espiritual do futebol brasileiro, o Maracanã, o Fla-Flu leva o espetáculo de um dérbi a novas alturas”, justifica o Copa 90.

Nos 50 maiores clássicos do mundo de acordo com o canal, há outros dois brasileiros: o Gre-Nal ocupa a 18ª posição, enquanto Corinthians x Palmeiras está na 25ª colocação.

