Mesmo sem jogar no Al Hilal, saiba quanto Neymar ganha enquanto vai ao banheiro fazer o “número 2”

Era falsa a notícia da rescisão do contrato de Neymar com o time saudita. Ele continua faturando os mesmos R$ 2 milhões por dia, enquanto se recupera de lesão

Uma notícia que causou um certo espanto no mundo esportivo nesta quinta-feira (18), foi a suposta rescisão do contrato de Neymar com o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Não houve nada disso. O que aconteceu é que o Al Hilal contratou o brasileiro Renan Lodi (ex- Olympique de Marselha) para reforçar o time dirigido por Jorge Jesus e, para não estourar a cota de estrangeiros, cancelou apenas a inscrição de Neymar em torneios oficiais.

Neymar, como se sabe, está reabilitando-se de uma cirurgia no joelho e só voltará a atuar no segundo semestre deste ano. Quando voltar, algum estrangeiro sairá para ele ser inscrito na Federação Árabe. Enquanto isso, continua sendo jogador do Al Hilal, onde ganha o equivalente a R$ 2 milhões por dia.

Mal comparando com David Beckham…

E como voltou a se falar do estratosférico salário de Neymar na Arábia Saudita (mesmo lesionado e fora de combate), lembrei-me de um trecho da série Netflix sobre o craque inglês David Beckham.

No episódio 4, a série relembra a chegada de Beckham ao Los Angeles Galaxy, em 2007, vindo do Real Madrid, e ganhando uma fortuna para os padrões da Major League Soccer.

O teto salarial do Galaxy, um time semiamador, era de 12 mil dólares por ano. Na série, o próprio Beckham admite que dividia o vestiário com atletas que trabalhavam simultaneamente como jardineiro ou limpador de piscinas para completar o orçamento.

“Quando Beckham usava o banheiro”- confessou à Netflix um ex-companheiro dele nos EUA – “calculávamos quanto tempo ele ficaria lá. E chegávamos à conclusão que ele ganharia mais do que nós, durante toda a temporada…”

Pois bem (e voltando ao salário de Neymar) também podemos fazer esse cálculo. Veja bem: se o camisa 10, mesmo sem jogar pelo Al Hilal, fatura R$ 2 milhões por dia, significa dizer que ele ganha R$ 83.333 por hora; ou R$ 1.388 por minuto. Então, se Neymar passar 5 minutos no banheiro, ele ganha R$ 6.940, enquanto estiver fazendo apenas o famoso “número 2”. Já pensou?

