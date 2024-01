Mesmo com time um “fake”, o Flamengo vai lotar o estádio na Paraíba

Neste domingo, o Rubro-negro mandará os titulares, dirigidos por Tite, disputar um amistoso nos EUA; e os garotos da base para João Pessoa

A imprensa internacional repercutiu com algum espanto o inusitado fato de o Flamengo disputar dois jogos neste domingo (21): um amistoso contra o Philadelphia Union, em Orlando; e a partida pela 2ª rodada do Cariocão, contra o Nova Iguaçu, em João Pessoa-PB.

O time principal, dirigido por Tite e com todas as suas estrelas milionárias, está no Estados Unidos, claro. O time “fake” (como alguns veículos da mídia paraibana estão tratando), está em João Pessoa.

Mas, mesmo com o seu elenco sub-20, o Flamengo não vai apenas lotar o Almeidão, como vai dobrar a capacidade do estádio, que foi autorizado pelo Corpo de Bombeiros a receber um público de 20 mil pessoas.

O Governo da Paraíba gastou dinheiro para fazer uma “meia-sola” no estádio, permitindo assim o aumento na capacidade de público, que antes era de 11.600 pessoas, em jogos da Série C.

Interessante é que mandaram pintar a arquibancada de vermelho e preto, mas as autoridades juram que isso nada tem a ver com o Flamengo, e sim com as cores da bandeira da Paraíba. Ninguém acreditou.

E, apesar de jogar com uma equipe alternativa, totalmente desconhecida do grande público (o técnico será Mário Jorge), o Estádio Almeidão deve ter carga máxima de torcedores. Os preços dos ingressos variam entre R$ 80 e R$ 400.

