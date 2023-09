Libertadores: argentinos dizem que o Boca mete medo nos times brasileiros

Reportagem do jornal Olé mostra que, apesar de o Brasil ter mais times nas semifinais, o Boca está disposto a acabar com a nossa festa

Como mostramos aqui num vídeo publicado nas redes sociais, a hegemonia do futebol brasileiro foi confirmada mais uma vez com a presença de três times nas semifinais da Libertadores (Palmeiras, Inter e Fluminense), contra apenas um da Argentina, o temível Boca Jrs.

Mas os argentinos não parecem amedrontados, muito pelo contrário. Uma reportagem do jornal Olé tenta convencer os seus leitões de que o Boca amedronta os brasileiros. Leia trechos da matéria a seguir:

“Palmeiras, Flamengo e Internacional. De um lado, a nata do coração do futebol brasileiro e todo o seu poder real, com seus enormes tentáculos – imaginários e nem tanto – que chegam a Luque, sede da Conmebol. Aí está o último bicampeão da Libertadores, um dos times mais populares do gigante sul-americano e, talvez, o time sensação, aquele que melhor se reforçou para a Libertadores”.

“Contra tudo isso, contra a final do Maracanã, contra um país que acaba de monopolizar as duas últimas finais, está o Boca, no que pode muito bem ser um desafio histórico, o maior feito da sua história. Com tudo contra e fé a favor”.

“Será uma série à moda antiga, bem feita na Libertadores, em que o favoritismo fica no outro campo e faz com que aquela chave possa virar dobradiça: o Boca pode passar”.

“Na verdade, o fato de ser o Boca na semifinal e não outro time aumenta a tensão e a expectativa. Na história da Copa Libertadores, o Xeneize tem saldo a favor contra times brasileiros: dos 65 jogos, o Boca venceu 25, empatou 21 e perdeu 17. Na rápida revisão da memória emocional, as imagens das grandes batalhas que o Boca protagonizou se destacam sozinhas. … ao longo das décadas. Sem ir mais longe, das 11 finais de Libertadores que o Boca disputou, seis foram contra times do Brasil”.

