Lembra de Pedrinho, o bebê sequestrado no DF, em 1986? Ele agora é o advogado de Robinho

Robinho, que cumpre pena no presídio de Tremendé, em São Paulo, deixou neste domingo (31) o isolamento e agora divide uma outra cela com um detento e até já pode receber a visita de familiares.

Uma curiosidade no caso Robinho, revelado pelo G1 e confirmado pela coluna Futebol Etc, é que o ex-jogador do Santos tem na sua equipe de defesa jurídica o advogado , Pedro Junior Rosalino Braule Pinto, atualmente com 38 anos.

Trata-se de Pedrinho, que nasceu no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, no dia 21 de janeiro de 1986, e foi sequestrado ainda no hospital quando tinha apenas 13 horas de vida. O caso marcou o Brasil nos anos 80, mas terminou com o reencontro de Pedrinho e sua família biológica 16 anos depois, em um cenário digno de filme.

Pedrinho é filho biológico do casal Maria Auxiliadora Rosalino e Jairo Braule, e poucas horas depois do seu nascimento, Vilma Martins Costa entrou no quarto onde estavam mãe e filho, se apresentou como assistente social e disse que precisava levar Pedrinho para fazer exames. O que Maria Rosalino não sabia, era que seu filho estava sendo raptado e que ela passaria 16 anos sem vê-lo novamente.

