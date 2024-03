Leila Pereira no programa de Ana Maria Braga: “Tem gente no Palmeiras querendo me derrubar”

“As pessoas falam cada barbaridade e eu tenho que ficar quieta? Quando pisam no meu pé eu respondo falando a verdade”, disse a presidente do Palmeiras

Na manhã desta quinta-feira (14), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, usou as suas redes sociais para anunciar que iria participar do programa de Ana Maria Braga, nas TV Globo: “Estarei ao lado dessa grande palmeirense”, disse Leila, na foto em destaque, ao lado do “Louro”.

Anotamos alguns dos principais trechos da entrevista, com destaque para uma declaração que nem chega a ser novidade: Leila afirmou que existe gente dentro do clube querendo derrubá-la. Veja a seguir:

“Meu pai era vascaíno, meus dois irmãos são vascaínos e minha mãe é o que eu sou. Minha mãe é palmeirense”;

“Meu primeiro mandato termina agora em dezembro e nossa, como passa rápido, parece que foi ontem. Foram tantas emoções. Costumo dizer que é muito fácil administrar um clube de futebol. Eu era uma simples sócia, eu e meu marido, e procuramos o Palmeiras. Torço por causa do meu marido, José Roberto Lamachia. Juntando namoro casamento tudo estou há 40 anos. É uma vida, mas muito feliz. Não tenho dúvida nenhuma de que se não houvesse o José Roberto Lamachia não haveria Leila Pereira. Nós não somos melhores e nem piores, queremos oportunidades iguais”;.

“Meu marido sempre estimulou a trabalhar, a ser independente. Apesar de ter uma diferença de idade grande, aliás acho que o maior feminista que conheço é meu marido, ele sempre incentivou muito e quando surgiu a oportunidade de ser conselheira do Palmeiras, falei posso colaborar com nosso clube, me candidatei e fui a conselheira mais votada da história do Palmeiras. Temos outras mulheres fantásticas”;.

“Se abre uma porta nem que seja desse tamanho, cabe a nós escancarar a porta. Quando a oportunidade passa, eu agarro com força. Alguns poucos críticos que tenho no clube, porque no clube sempre tem alguém querendo seu lugar, é que difícil criticar essa gestão. O trabalho não é só da Leila é de todas as pessoas que estão ao meu lado”;.

“Pela meia dúzia que gosta de aparecer as custas da gestão dizem que eu não gosto de ser contrariada. Agora me fala, Ana, as pessoas falam cada barbaridade e eu tenho que ficar quieta? Quando pisam no meu pé eu respondo falando a verdade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]