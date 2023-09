Landim descobriu que a culpa pela crise do Flamengo é do próprio Landim

“Jamais acredite que quando uma coisa dá errado para uma companhia, a culpa não é do presidente”, disse em 2018, quando era candidato

O Flamengo, que neste domingo (17) enfrenta o São Paulo, no primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, está em crise. Isso é um fato.

Se deixar escapar a última oportunidade de ganhar um título este ano, a temporada terá sido uma tragédia para o Rubro-negro.

De quem é a culpa pela crise do Flamengo? Para a maioria, a culpa é de Jorge Sampaoli, um argentino falastrão que nunca disse a que veio, mas há também quem culpe Marcos Braz e boa parte do elenco, que, a bem da verdade, já está com “prazo de validade” vencido.

Entretanto, não custa lembrar que o presidente Rodolfo Landim é defensor de uma tese, segundo a qual o culpado por toda crise de uma instituição é o próprio presidente.

Isso foi dito por ele mesmo, em 2018, quando era apenas candidato à presidência do Flamengo, numa entrevista ao jornalista Benja, na época no canal FoxSports. Na verdade, o candidato Landim tentava culpar Bandeira de Mello pelo mau desempenho do time no Brasileirão daquele ano:

“Eu fui presidente de várias empresas na minha vida, você jamais acredite que quando uma coisa dá errado para uma companhia, a culpa não é do presidente. O exemplo vem de cima, a cobrança vem de cima. Uma coisa que eu noto, que parte de cima e percorre por toda a estrutura do futebol do Flamengo, chegando até aos jogadores, é falta de cobrança. Tolerância com o resultado ruim. Mediocridade, no estrito senso da palavra, ser médio. É as pessoas não entenderem a grandeza e a importância do Flamengo”, proclamou Landim, cheio de marra.

Mal sabia que aquele discurso de ódio seria usado contra ele mesmo.

Chorando o “leite derramado”

O Flamengo iniciou o ano com a possibilidade de ganhar oito títulos, mas agora – além do Brasileirão, que é uma possibilidade remotíssima – só resta a Copa do Brasil. Confira aí:

Taça Guanabara

– Terceiro colocado, atrás de Fluminense e Vasco.

Campeonato Carioca

– Vice, após uma derrota por 4 x 1 para o Fluminense no jogo da volta. Fla havia vencido a partida de ida por 2 x 0;

Recopa Sul-Americana

– Vice, após derrota para o Independiente del Valle nos pênaltis, no Maracanã;

Supercopa do Brasil

– Vice, após derrota para o Palmeiras, em Brasília;

Mundial de Clubes

– Terceiro colocado (derrota para o Al-Hilal na semi e vitória sobre o Al-Ahly na disputa do terceiro lugar);

Libertadores

– Caiu nas oitava de final. Derrota no placar agregado para o Olimpia por 3 x 2;

Brasileirão

– Concluída a 23ª rodada, está em quarto lugar, 12 pontos atrás do líder Botafogo, que ontem perdeu para o Atlético;

Copa do Brasil

– Primeiro jogo da decisão será neste domingo, contra o São Paulo. É tudo ou nada.

