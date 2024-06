Kajuru rebate Textor: “Se não provar nada deve ser expulso do país”

Como o Jornal de Brasília publicou nesta quinta-feira (6), o norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, pediu seriedade aa senador Jorge Kajuru – a quem acusou de “palmeirense – e disse que o presidente da CPI das apostas estava se posicionando “do lado errado”.

O senador Kajuru também foi duro na sua resposta a Textor, e disse que desafia “que alguém diga, se eu como presidente desta CPI, tratei de forma diferente os presidentes, o CEO do Botafogo John Textor e a Leila Pereira do Palmeiras. Tive o mesmo respeito com os dois, fiz as perguntas que tinha que fazer. Portanto, não vou entrar em polêmica sobre o que me quis ofender o senhor John Textor. Na verdade, ele não consegue concordar comigo quando eu digo que, se ele não provar absolutamente nada, tem que ser banido do futebol brasileiro e expulso do país, pela bagunça que está criando “, destacou.

E ainda acrescentou o senador de Goiás:

“Ele fez um pedido numa videoconferência que eu parasse de usar a palavra ‘banimento’. Eu respondi a ele: ‘O senhor não é meu patrão, eu respeito sua opinião, mas vou continuar com a minha, porque ela não é só minha, mas de muitos membros da CPI’”, disse..

Em sua introdução na sessão desta quinta-feira, que ouve o chefe da arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, Kajuru disse lamentar a atitude de John Textor e rebateu também o dono da SAF do Botafogo sobre dizer que o senador estava em busca de “15 minutos de fama”.

“Lamento que ele tenha tido essa atitude. Quanto aos dois minutos de fama que ele falou que eu tive, eu queria dizer a ele que eu não tenho dois minutos de fama, eu tenho 50 anos de fama, de carreira na TV brasileira, só com nove Copas do Mundo transmitidas, 22 (sic) olimpíadas e mais 16 Taças Libertadores da América. Não preciso de fama de forma alguma, tratarei todos aqui com o mesmo respeito. Agora, querer se fazer de vítima para achar que está todo mundo contra o John Textor, ele vai querer dizer que a CPI também está? Não estamos contra ninguém, só queremos a verdade. E ele trazendo a verdade nós vamos aqui discutir. De tudo que ele trouxe, só teve um lance que nós vamos conversar aqui numa reunião à tarde com o Seneme, que há uma discussão entre os colegas de que o VAR editou o lance. Foi a única coisa que ele trouxe, em função da opinião dos membros que têm melhor visão do que eu, como uma prova, que realmente se dá a impressão que houve uma edição do VAR num jogo do Vasco contra o Palmeiras” – afirmou.

Dizendo falar pela primeira vez sobre o assunto, apesar de já ter tratado do tema várias vezes publicamente, Kajuru voltou a reclamar da mudança de postura de John Textor sobre não poder dar agora a publicidade outrora prometida às novas provas apresentadas pelo empresário norte-americano.

“Eu não entendi, numa videoconferência, quando ele e seus dois advogados novas e gravíssimas provas, eu disse que mostraria a todos, não posso responder sozinho, tenho membros e um relator que o Brasil sabe o respeito que tenho por ele. Ele disse que me daria um presente, que essas novas provas, muitas delas eu poderia dar publicidade a elas, apresentar à imprensa. Aqui deve ter algum jornalista, porque os quatro conversaram comigo e eu prometi que entregaria a eles. Duas semanas depois eis que ele manda para toda a comissão, mas muda aquela promessa, dizendo que não pode revelar à imprensa, que tinha que manter em sigilo. Nossos advogados e muitos senadores viram essas novas provas e nada apareceu de concreto, de forma cabal ou irrefutável”, concluiu o senador.

