José Aldo renasce no UFC Rio, derrota norte-americano, e desiste de aposentadoria

Em noite de Madonna em Copacabana, aconteceu também na cidade o UFC Rio, com um card repleto de brasileiros e com destaque para o veterano José Aldo. O texto a seguir são recortes do site AgFight, especializado em artes marciais:

José Aldo

Em seu retorno ao MMA, José Aldo impressionou e justificou seu status de lenda do esporte. Na última luta do seu contrato com o UFC, realizada neste sábado (4), no Rio de Janeiro, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) enfrentou o promissor norte-americano Jonathan Martinez e venceu por decisão unânime, de forma segura. Empolgado com a vitória e com o carinho do público, o ‘Rei do Rio’ foi claro em seu posicionamento e descartou se aposentar das artes marciais mistas.

Inclusive, o experiente lutador não só expressou o interesse de renovar seu vínculo com o UFC, como também escancarou sua intenção de ser campeão novamente, agora do peso-galo (61 kg). Vale destacar que, antes de enfrentar Martinez, Aldo revelou que Dana White lhe propôs uma renovação de contrato. Vitorioso e atuando em alto nível, o veterano decreta que, agora sim, pode conversar com o cartola.

Alexandre Pantoja

Protagonista da luta principal do UFC Rio, realizado neste sábado (4), Alexandre Pantoja fez seu trabalho e manteve o cinturão peso-mosca (57 kg), para delírio da torcida presente na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca (RJ). Após cinco rounds de um duelo bastante equilibrado – muito mais do que o esperado -, o brasileiro saiu vencedor na decisão unânime dos juízes.

Esta foi a segunda defesa de título bem-sucedida de Alexandre Pantoja desde que se tornou campeão dos moscas do Ultimate, em julho do ano passado. Agora, de acordo com o próprio lutador brasileiro, ele deve tirar um tempo para curtir a família, enquanto aguarda a definição do próximo desafiante ao seu cinturão.

Michel Pereira

Michel Pereira simplesmente brilhou no octógono e deu continuidade ao seu grande momento no UFC. Neste sábado (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro não tomou conhecimento de Ihor Potieria e o finalizou em menos de um minuto de combate. Com a vitória, o ‘Paraense Voador’ vingou Maurício ‘Shogun’, que perdeu para o ucraniano em 2023.

Dessa forma, o ‘Paraense Voador’ emplacou a oitava vitória seguida no UFC. Mais do que isso, Michel segue invicto como peso-médio (84 kg). Na atual categoria, o atleta tem três triunfos consecutivos e, assim, se aproxima de integrar o top-15 dela.

Caio Borralho

Após sofrer com algumas críticas pela forma como conquistava suas vitórias, Caio Borralho calou os críticos neste sábado. Na abertura do card principal do UFC Rio, o peso-médio (84 kg) brasileiro colocou Paul Craig para dormir e conquistou seu primeiro nocaute na organização.

Com o resultado, Caio ampliou sua boa fase. Agora, Borralho soma seis vitórias consecutivas no UFC e consolida definitivamente sua vaga no top 15 da divisão. Após o triunfo, o atleta da ‘Fighting Nerds’ desafiou Jared Cannonier, quarto colocado no ranking dos médios do Ultimate, dez posições à frente do brasileiro.

Iasmin Lucindo

Com apenas 22 anos de idade, Iasmin Lucindo firma, luta após luta, seu status de futura promessa do MMA nacional. E neste sábado (4), no UFC Rio, não foi diferente. Diante da ex-desafiante ao título dos palhas (52 kg) e 16 anos mais experiente, Karolina Kowalkiewicz, a atleta do Ceará demonstrou maturidade e venceu o duelo de gerações na decisão unânime dos juízes.

Mais rápida e efetiva na trocação, Iasmin explorou também o jogo de quedas para superar a polonesa nos três assaltos. Com o triunfo, a jovem tende a ganhar uma vaga no top 15 do ranking da categoria em sua próxima atualização, uma vez que sua adversária ocupa, no momento, a 13ª posição.

