Jornal espanhol revela o nome do mais novo “affair” de Neymar

O ‘La Vanguardia’ diz que Neymar está a poucos dias de se tornar pai de sua primeira filha, e parece que os problemas não param de persegui-lo

Segundo o jornal La Vanguardia, a modelo Carola Gil é o mais novo affair de Neymar. O assunto foi destaque também no programa “Amor y Fuego”, e aponta que o jogador brasileiro já teria sido flagrado com Carola em uma balada na Sala Apolo, de Barcelona.

Carola é amiga da cantora argentina Tini e já trabalhou com Clara Chía Martí, atual parceira de Gerard Piqué, quando era garçonete.

A reportagem do La Vanguardia, em texto assinado por Judith Del Rio, diz que “Neymar Jr. está a poucos dias de se tornar pai de sua primeira filha com a modelo Bruna Biancardi, e parece que os problemas não param de persegui-lo. O astro brasileiro já foi apanhado numa atitude mais do que carinhosa com duas mulheres”.

“Eles estão se encontrando há muitos meses”- complementa a reportagem – “e Carola viajou para Paris várias vezes para estar com ele, esteve no aniversário dele, segundo confirmou o fotógrafo ao programa Amor y Fuego”.

