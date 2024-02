Jorge Jesus “bota pilha” em Neymar para tentar bater o recorde mundial de vitórias no Al Hilal

Veja o vídeo do bate-papo entre o mister Jesus e o camisa 10 brasileiro, na volta aos treinos do time árabe

Ao voltar aos treinos no Al Hilal, Neymar recebeu uma “injeção de ânimo” do técnico Jorge Jesus, num bate papo que foi registrado pelo jornal A Bola e publicado no Instagram.

Na conversa entre o treinador do Al Hilal e Neymar, vê-se a empolgação de Jorge Jesus, em busca de quebrar o recorde de vitórias consecutivas do Ajax, da Holanda.

O Al Hilal já acumula 20 vitórias. O recorde, na verdade – ao contrário do que disse o mister Jesus – não é do Ajax, e sim do The New Saints, do País de Gales, com 27 vitórias seguidas (o Ajax teve 26). A façanha atingida em 2016 pelo time galês é reconhecida pelo Guinness, que considera apenas jogos oficiais.

Foi, talvez, uma tentativa de Jorge Jesus de motivar Neymar a voltar o mais rápido possível, mas, pela imagem, o camisa 10 parece muito pouco empolgado. Tanto, que, nos comentários, alguns internautas comentaram:

“Neymar não sabe porra nenhuma do que se está a passar na equipe que representa; E olha abarriga do Neymar!”.

