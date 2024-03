Jesus no Guinness; nova camisa da Seleção; Sport punido; e o Barça classificado. Veja o futebol em 1 minuto

A estreia de um novo quadro na coluna Futebol Etc, com um resumo do que aconteceu nesta terça-feira no futebol

A partir desta terça-feira, a coluna Futebol Etc terá um novo quadro fixo, diariamente, sempre no começo da noite, com um resumo das principais notícias do futebol. Confira nesse vídeo de 1 minuto que está também nas redes sociais do jornaldebrasilia.com.br Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcondes Brito (@blog.futeboletc)