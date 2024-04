Israel pede à Fifa e à Conmebol para participar da Copa América

“Orgulho de fazer parte da grande família Conmebol. Juntos pelo bem do jogo e da camaradagem”, assim começou o anúncio, por meio dos seus canais oficiais, a IFA (Federação Israelita de Futebol). Este acordo foi assinado na presença do presidente da organização, Alejandro Domínguez, e do presidente da IFA, Moshe Zuares, durante o Congresso da Conmebol, em Assunção, segundo o site britânico The Athletic.

“Nossa verdadeira amizade com Alejandro Domínguez e com o vice-presidente da FIFA deu origem a este fruto maravilhoso para o futebol israelense. “Espero muito que a seleção israelense participe de um dos grandes torneios organizados pela Conmebol, talvez até da Copa América.” Zuares afirmou. Se participassem, não seria a primeira vez que equipes de fora do continente jogariam, assim como o Japão e até o Catar fizeram na sua época.

Além disso, segundo a mídia argentina Infobae, no congresso da Conmebol, Moshe Zuares também se reuniu com Claudio Tapia, presidente da AFA, com quem fez acordos de troca de jogadores entre os dois países e o apoio mútuo das equipes em projetos futuros.

Israel pertence à UEFA desde 1994, porém, nunca conseguiu a qualificação para um Campeonato da Europa. Também já pertenceu à Confederação Asiática de Futebol (AFC) e até ganhou uma Taça Asiática em 1964. Atualmente o país está em guerra, pelo que a UEFA confirmou que não poderá acolher quaisquer jogos e consequentemente países como Sérvia, Chipre ou Hungria hospedaram algumas de suas equipes.

No momento a Conmebol não se pronunciou e ainda não se sabe o que vai acontecer. A Copa América será realizada este ano nos Estados Unidos.

