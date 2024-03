Interesse por apostas cresceu 14 vezes nos últimos 10 anos; confira principais casas

Aposta Legal Brasil mostra que, entre 2015 e 2023, foram mais de 1,6 bilhão de acessos a casas de apostas

Presentes nas camisas de times, nos estádios e nas propagandas de TV, as casas de apostas também multiplicaram sua presença nas pesquisas do Google. Nos últimos dez anos, o interesse pela busca por “apostas esportivas” cresceu 14 vezes, de acordo com dados do Google Trends. A ferramenta mede a popularidade de termos de acordo com o volume de pesquisas em um determinado período.

Entre setembro de 2015 e de 2023, foram mais de 1,6 bilhão de acessos a casas de apostas, apenas considerando as oito marcas com maior número de acessos de acordo com a plataforma Ahrefs.

O crescimento da procura por bets foi motivado em grande parte pela legalização do mercado no Brasil em 2018 e decorrente aumento da publicidade sobre o tema.

De lá para cá, eventos de grande relevância esportiva, como a Copa do Mundo, atraíram novos apostadores para o mercado.

Interesse ao longo do tempo

O Google Trends classifica a popularidade da pesquisa de um termo entre 0 e 100, de acordo com o período da busca. Entre janeiro de 2015 e de 2024, o pico do número de buscas foi em setembro do ano passado, quando o projeto de lei das apostas esportivas foi aprovado na Câmara.

A procura pelo termo “apostas esportivas” também teve pico em novembro de 2022, com a Copa do Mundo e as Eleições. De acordo com o sócio do Barcellos Tucunduva Advogados e especialista em mercado de jogos e tecnologia, Marcelo Mattoso, o interesse dos brasileiros por apostas é cultural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ele, o patrocínio de casas de apostas a times e o aumento da publicidade ajudaram no boom das bets. Ele ressalta que grandes eventos esportivos são importantes para trazer novos usuários às casas de apostas, explicando o aumento do interesse na busca.

Ele considera que, com a regulamentação, deve haver um aumento no interesse pelas buscas do termo neste ano. “Saindo a regulamentação, muito provavelmente vai crescer o marketing e aumentar os usuários. Vai se somar com o início do Campeonato Brasileiro, então provavelmente esse número vai aumentar”, projeta.

Considerando apenas a Bet365, foram 806,4 milhões de acessos ao site entre setembro de 2015 e 2023, conforme dados da plataforma Ahrefs. A casa de apostas que ficou em segundo lugar no número de acessos foi a Betano, com 422,9 milhões.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]