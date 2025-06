Hoje é dia de Pix da Fifa para os brasileiros: Saiba quanto cada um vai receber no Mundial de Clubes

A sexta-feira (27) é de boas notícias para os cofres dos clubes brasileiros que disputaram a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense não apenas garantiram classificações às oitavas de final como também acumularam premiações milionárias e conquistaram espaço entre os times mais assistidos nos estádios, numa demonstração de força do futebol nacional dentro e fora de campo.

O Flamengo foi o clube que mais faturou até agora, com mais de R$ 150 milhões acumulados. O time carioca venceu Espérance e Chelsea, empatou com o Los Angeles FC e, com isso, somou R$ 27,5 milhões em premiação esportiva, além dos R$ 83 milhões já garantidos pela simples participação e R$ 41 milhões pela classificação às oitavas.

Palmeiras, Botafogo e Fluminense aparecem empatados no quesito financeiro, cada um com cerca de R$ 148,9 milhões arrecadados. O time alviverde venceu o Al Ahly e empatou com Inter Miami e Porto; o Botafogo bateu Seattle Sounders e PSG, mas perdeu para o Atlético de Madrid; já o Fluminense empatou com Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns, e venceu o Ulsan. Todos os três clubes somaram US$ 15,2 milhões pela participação, valores por vitórias e empates, além dos US$ 7,5 milhões da classificação às oitavas.

Além do desempenho esportivo e financeiro, os clubes brasileiros também se destacaram no quesito engajamento de torcida. Segundo levantamento da CazéTV, o Palmeiras lidera o ranking de público com 142.368 torcedores presentes nos estádios durante a fase de grupos. O Flamengo aparece em segundo, com 112.729, seguido pelo Botafogo (106.842) e pelo Fluminense (78.329). Os números refletem não só o interesse local, especialmente nos Estados Unidos, sede da competição, como também a mobilização da torcida brasileira, que viajou em peso para acompanhar os jogos.

Os clubes ainda podem ampliar seus ganhos conforme avancem no torneio. A premiação prevista para as quartas de final é de US$ 13,1 milhões (cerca de R$ 72,1 milhões), valor que sobe para US$ 21 milhões (R$ 115,7 milhões) nas semifinais. O vice-campeão leva US$ 30 milhões (R$ 165,3 milhões), enquanto o grande campeão embolsa US$ 40 milhões, equivalentes a R$ 220,4 milhões. As cifras reforçam o tamanho da ambição — e da responsabilidade — das equipes brasileiras na reta final do torneio.

