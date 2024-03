“Globo lixo”, não! Acordo bilionário com os clubes comprova que o certo seria chamar de “Globo luxo”

Emissora, que faturou mais de R$ 15 bilhões no ano passado, dá uma demonstração de força e fecha acordo com os clubes até 2029

O Corinthians está fora, mas a Globo está festejando acordo fechado com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) para exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. O contrato prevê transmissão com exclusividade nas diferentes plataformas da empresa das partidas como mandantes de Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória e outras equipes que possam aderir à Libra no futuro.

O diretor de Direitos Esportivos da Globo, Fernando Manuel, e o CEO da Libra, Silvio Matos, explicaram os entendimentos com os clubes, sem fechar as portas para futuros integrantes desse grupo – especialmente o Corinthians, que integrava o bloco até pouco tempo, mas saiu após os investidores da Liga Forte Futebol (LFF) apresentarem uma proposta indicando que seria mais vantajoso não fechar com a Libra.

Paralelamente, o Corinthians se reuniu com o Grupo Silvio Santos, a fim de saber qual a disponibilidade em negociar separadamente os direitos de TV do Brasileirão para o SBT. Acredita-se que essa negociação pode evoluir. A conferir.

Enquanto isso, o acordo da Globo com a Libra envolve TV aberta e fechada, além dos serviços em streaming e pay-per-view. O contrato de cinco anos prevê o pagamento de R$ 6 bilhões aos clubes. A Globo vai dividir os valores dos direitos de transmissão da seguinte maneira: 40% de forma igualitária a todos os participantes, 30% por performance, e 30% por audiência gerada.

E como a Globo – com o saldo bancário nas alturas – não está preocupada com grana, surgiu outra oportunidade. O contrato entre Brax e CBF para direitos do Brasileiro da Série B foi rescindido já para a edição de 2024. Com isso, a competição está com os seus direitos em aberto. A Globo está interessada na aquisição, então, a transmissão deve sair da Band. Dinheiro não é problema.

“Globo luxo”

Para quem está acostumado a ouvir boa parte da população tratar a Globo como “Globo lixo”, uma notícia impactante que foi publicada esta semana pelo jornal Valor Econômico, dá conta que a emissora do “plim plim” voltou a ter uma arrecadação em um patamar que só conseguia antes da pandemia de Covid, em 2019. Em 2023, a Globo alcançou o extraordinário faturamento de R$ 15,16 bilhões. Ou seja, está mais para “Globo luxo” do que para “lixo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este ano, as perspectivas seguem bem otimistas. Antes de completar o trimestre, a Globo já conseguiu arrecadação de R$ 3,1 bilhões com pacotes comerciais. Dois deles são fundamentais para chegar a este valor: a venda de transmissões para o futebol brasileiro e o BBB 24.

E tem mais um detalhe que talvez seja do interesse público: segundo dados do Portal das Transparência, do faturamento de R$ 15,16 bi em 2023, a participação de verba de governo representa menos de 1% para a Globo.

Ou seja, as pessoas que falam em “Globo lixo” são as mesmas que insinuam que a Globo vive de “mamatas” das verbas publicitárias federais. Parece mais do que evidente que essas pessoas são, no mínimo, mal informadas.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]