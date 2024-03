Garoto Endrick, aos 17 anos, é o jogador mais valorizado em atividade no Brasil

O CIES Football Observatory, da Suíça, fez uma lista de jogadores mais promissores no mundo considerando 66 ligas ao redor do planeta, com exceção das cinco grandes da Europa: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França.

O garoto Endrick, do Palmeiras, 17 anos, lidera o ranking do Brasileirão com um valor de cerca de 81 milhões de euros. Paulinho, do Atlético-MG, é o segundo colocado, e lista com o top-10 tem 5 jogadores do Flamengo.

Na lista completa, Endrick é o quarto, atrás somente de três portugueses: António Silva (Benfica, 114 milhões de euros), João Neves (Benfica, 95 milhões de euros) e Gonçalo Inácio (Sporting CP, 87 milhões de euros).

Top 10 do Brasileirão

1)- Endrick, do Palmeiras – 81 milhões de euros

2)- Paulinho, do Atlético-MG – 42 milhões de euros

3)- Pedro Guilherme, do Flamengo – 42 milhões de euros

4)- Gerson, do Flamengo – 40 milhões de euros

5)- Yuri Alberto, do Corinthians – 35 milhões de euros

6)- Victor Hugo, do Flamengo – 32 milhões de euros

7)- Ayrton Lucas, do Flamengo – 29 milhões de euros

8)- Nicolás de La Cruz, do Flamengo – 28 milhões de euros

9)- Jhon Arias, do Fluminense – 26 milhões de euros

10)- Murilo, do Flamengo – 24 milhões de euros

Top 10 das 66 Ligas (sem incluir as cinco grandes)

1)- António Silva (Portugal), do Benfica – 114 milhões de euros

2)- João Neves (Portugal), do Benfica – 95 milhões de euros

3)- Gonçalo Inácio (Portugal), do Sporting CP – 87 milhões de euros

4)- Endrick (Brasil), do Palmeiras – 80 milhões de euros

5)- Ousmane Diomandé (Costa do Marfim), do Sporting CP – 78,4 milhões de euros

6)- Jorrel Hato (Holanda), do Ajax – 78,1 milhões de euros

7)- Anatoliy Trubin (Ucrânia), do Benfica – 72,8 milhões de euros

8)- Diogo Costa (Portugal), do Porto – 71,5 milhões de euros

9)- Brian Brobbey (Holanda), do Ajax – 69,8 milhões de euros

10)- Kenneth Taylor (Holanda), do Ajax- 66,4 milhões de euros

