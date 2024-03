Gabigol está pagando caro por ter cantado um dia: “Tite, vá se f*der, o Gabigol não precisa de você”

Novembro de 2023. O Flamengo acabara de conquistar o título da Copa Libertadores da América e os jogadores desfilavam em carro aberto pelas ruas do Rio de Janeiro.

De repente, a torcida iniciou o coro: “Ah, Tite, vá se f*der o Gabigol não precisa de você”.

Era uma resposta ao ex-treinador da Seleção Brasileira que não havia levado Gabigol para a Copa do Mundo do Catar.

Gabigol não só entoou, aos berros, aquele mesmo cântico, como pegou o microfone e esbravejou:

“Eu já jogo numa Seleção, c@ralh*” (clique aqui e reveja a cena).

Quis o destino que o Flamengo anunciasse, poucos dias depois daquela festa, a contratação de Tite para o lugar do argentino trapalhão Jorge Sampaoli. Nesse vídeo que pode rever, a coluna Futebol Etc imaginou que não havia ficado sequelas. E que eles, profissionais que são, poderiam “se resolver” em 5 minutos de conversa.

Parece que estávamos equivocados. No Fla-Flu do último sábado (16), Tite deu uma demonstração definitiva de que Gabigol não está nos seus planos, mantendo-o sentadinho no banco de reservas o tempo inteiro.

Até quando tirou Pedro, preferiu mandar a campo o garoto Vitor Hugo, deixando Gabigol cabisbaixo e humilhado. Definitivamente, Tite guardou mágoas e está mostrando o seu lado vingativo.

Qual deve ser o futuro de Gabigol no Mengão? – indagam os torcedores do Rubro-negro. Segundo o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, “Está muito claro para todo mundo, até para quem não queria ver, que o Gabigol não faz parte dos planos do Tite e também do Flamengo. Para aqueles que defendem uma renovação de contrato, isso não vai acontecer”, alertou o blogueiro, acrescentando que o atleta pede R$ 3 milhões mensais para estender o vínculo.

No fim de semana, voltaram os rumores de que o Corinthians ainda não havia desistido de contratá-lo. Mas essa diretoria do Corinthians não merece muito crédito, não. Outros clubes, como Palmeiras e Bahia, poderiam entrar na disputa.

A conferir.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]

A coluna Futebol Etc na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta terça-feira (18/3)