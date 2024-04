Futebol em 1 minuto: Vini Jr, inspirado, salva o Real Madrid contra o Bayern

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O brasileiro Vinícius Júnior salvou o Real Madrid no empate em 2 x 2 contra o Bayern de Munique, na tarde desta terça-feira (30). Num jogo em que o time espanhol foi dominado, os dois gols marcados pelo atacante brasileiro garantiram o empate na Allianz Arena, na primeira semifinal da Champions League. Esta primeira semifinal reuniu nada menos do que 20 títulos dentro de campo: o Real já ganhou 14 vezes e o Bayer ganhou seis.

Veja ainda no vídeo ‘Futebol em 1 minuto, as notícias de Flamengo, Fluminense e Vasco.

