É verdade que o Fluminense do segundo jogo foi muito melhor, e mais eficiente do que o Fluminense do primeiro jogo, que levou um baile do Flamengo.

É mentira que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, que anulou um gol do atacante Pedro. Veja nesse vídeo de 1 minuto, tudo sobre o clássico do Cariocão.

