FUTEBOL EM 1 MINUTO

O Santos estreia neste sábado na Série B, enfrentando o Paysandu, na Vila Belmiro. O presidente Marcelo Teixeira guardou a camisa 10 em um armário do vestiário da Vila Belmiro. O Peixe não usará o número 10 ao longo da Série B, em respeito ao Rei do futebol.

Saiba como serão as transmissões das séries B, c e D do Campeonato Brasileiro.

