Futebol em 1 minuto: Neymar está cada dia mais perto de voltar a jogar 

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Neymar está cada vez mais perto do retorno aos gramados. O fisioterapeuta de lesões articulares e musculares do Al-Hilal, Samer Al Shahrani, compartilhou em sua conta no X que o jogador entrou na “etapa mais importante do processo de recuperação”, focando em fortalecer os músculos para logo começar a treinar individualmente.

Veja também no vídeo ‘Futebol em 1 minuto’, que John Textor, dono do Botafogo, prestou depoimento nesta segunda feira na CPI das manipulações das apostas, no Senado Federal.

Enquanto isso, Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, disse que vai processá-lo criminalmente.

