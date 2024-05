Futebol em 1 minuto: Dorival ainda está em busca do “modo de usar” Vini Jr

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Nenhuma surpresa na lista de Dorival Jr. A volta de alguns veteranos que estavam lesionados na outra convocação estava dentro do script. Dorival já tem o seu time de confiança para a Copa América, mas um dos seus maiores desafios nessa fase atual da Seleção Brasileira é conseguir o Manual de Instruções como o “Modo de Usar” Vinícius Jr.

Todos os jogos da Seleção em 2024

8/6 – México – amistoso – Texas (Estados Unidos)

12/6 – Estados Unidos – amistoso – Orlando (Estados Unidos)

24/6 – Costa Rica – Copa América – Los Angeles (Estados Unidos)

28/6 – Paraguai – Copa América – Nevada (Estados Unidos)

2/7 – Colômbia – Copa América – Califórnia (Estados Unidos)

A definir possíveis jogos de mata-mata na Copa América

5/9 – Equador – Eliminatórias (em casa/a definir)

10/9 – Paraguai – Eliminatórias – Assunção

10/10 – Chile – Eliminatórias – Santiago

15/10 – Peru – Eliminatórias (em casa/a definir)

14/11 – Venezuela – Eliminatórias – Caracas

19/11 – Uruguai – Eliminatórias (em casa/a definir)

