Futebol em 1 minuto: CBF pode parar Brasileirão em solidariedade ao Rio Grande do Sul

FUTEBOL EM 1 MINUTO

São grandes as chances de a CBF adiar todo o Campeonato Brasileiro por duas ou mais rodadas por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Por enquanto, só os jogos dos times gaúchos (Grêmio, Inter e Juventude) estão suspensos, mas o presidente Ednaldo Rodrigues pode parar tudo, em solidariedade ao povo gaúcho.

Renato Portaluppi foi mais um dos afetados pela maior enchente da história. O hotel em que o técnico do Grêmio mora foi atingido pela cheia e ele precisou ser regatado no local.

O centroavante Diego Costa transportou mais de 50 jogadores da base do Grêmio que ficaram ilhados no CT de Eldorado. Os jogadores estão sendo levados para o condomínio onde o centroavante mora, para então serem levados de barco a Porto Alegre. Diego está auxiliando no resgate de pessoas ilhadas o tempo inteiro, de jipe e de jetski.

