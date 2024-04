Futebol em 1 minuto: brasileiros brilham na Champions League

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Nesta quarta-feira, em mais um jogo emocionante na Chamions League, o Barcelona venceu o PSG por 3 a 2, em Paris. Ronaldinho Gaúcho, que já foi ídolo no PSG e no Barcelona, estava no estádio Parque dos Principes e foi ovacionado pelos torcedores dos dois times

Outro jogo das quartas de final foi a vitória do Atlético de Madrid sobre o Borussia, da Alemanha, com gol de outro brasileiro, o quase desconhecido Samuel Lino.

