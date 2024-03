Futebol em 1 minuto: a libertação de Daniel Alves e a prisão de Robinho

O dia começou com a notícia da libertação de Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, após pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (quase 6 milhões de reais).

A outra notícia vinda de um Tribunal foi a decisão do STJ, que formou maioria para obrigar Robinho a cumprir pena no Brasil. O ex-jogador do Santos foi condenado na Itália a 9 anos de prisão.

