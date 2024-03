Francis Ngannou foi brutalmente nocauteado por Anthony Joshua, na Arábia Saudita

Em sua segunda luta de boxe, o franco-camaronês, o ex-campeão peso-pesado do UFC, sofreu três knockdowns no combate

Com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e o técnico português José Mourinho na plateia, o ex-campeão mundial peso-pesado do UFC, Francis Ngannou, foi atropelado pelo inglês Anthony Joshua, em luta de boxe disputada nesta sexta-feira (8), em Riad, na Arábia Saudita.

Havia a expectativa de Ngannou voltar a se apresentar bem em sua segunda luta de boxe, como aconteceu na estreia, quando perdeu por pontos para o campeão mundial Tyson Fury, em decisão contestada.

Joshua, ex-campeão peso-pesado de quatro organizações, se impôs durante todo o tempo e atropelou o adversário aos 2min38s do segundo round, depois de aplicar dois knockdowns no lutador franco-camaronês. Foi humilhante.

Mas o resultado não causou surpresa, pelo menos para os apostadores, que enxergavam ampo favoritismo de Joshua. De acordo com a casa de apostas ‘Stake.com’, Ngannou subiu ao ringue como uma tremenda zebra, zebra pagando 3.10, ou seja, mais de três vezes o dinheiro investido.

Joshua, por sua vez, pagou 1.32 para cada real apostado. Por exemplo: quem apostou R$100 nele, ganhou apenas R$132.

