Flamengo dispara nas redes sociais; e o Santos foi o único a perder seguidores

Monitoramento do Ibope-Repucom apura a posição dos 50 principais times brasileiros no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok

O Flamengo na liderança do ranking digital dos clubes brasileiros não chega a ser nenhuma surpresa. A coluna Futebol Etc comparou os dados de janeiro, recém divulgados pelo Ibope-Repucom, com os de outubro de 2023, e contatou que o time Rubro-negro cresceu 1,2 milhão de seguidores nas cinco redes sociais mais utilizadas pelos admiradores do futebol – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok.

A comparação aponta duas novidades, que, na verdade, nem chegam a ser surpresas: 1)- O Fluminense , campeão da Copa Libertadores, foi o time que mais cresceu em número de seguidores (aumento de 1,3 milhão), entrando para o Top-10 e tirando o Internacional desse grupo de elite; 2) – Dos times considerados grandes, o Santos foi o único que perdeu adeptos nesse período entre outubro/23 e janeiro/24. O efeito do rebaixamento para a Série B provocou uma queda de 599 mil internautas.

