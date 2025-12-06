Flamengo corre contra o relógio no Qatar enquanto o nome de Griezmann agita os bastidores

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em menos de uma semana, o Flamengo mal teve tempo de erguer as taças e já precisa fazer as malas rumo ao Oriente Médio. Na próxima quarta-feira (10), o time de Filipe Luís estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no Qatar, em um daqueles calendários que não dão trégua: termina a temporada no Brasil e imediatamente começa o “mundial” particular dos campeões continentais.

A logística é tão apertada que o Rubro-Negro já definiu: abrirá mão do jogo contra o Mirassol, pela última rodada do Brasileirão. A partida deve ser antecipada de domingo (7) para sábado (6), mas, mesmo assim, os principais jogadores e até o treinador não devem participar. A prioridade é total no torneio internacional. Se passar pelo Cruz Azul, o Flamengo encara o Pyramids, do Egito, na semifinal. Chegando à final, o desafio seria contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.

Enquanto o time corre contra o relógio no aeroporto, fora de campo corre a imaginação.

O nome que incendiou a internet

Nos últimos dias, uma informação “quente” caiu como uma bomba nas redes: o Flamengo estaria de olho em Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid. A notícia, divulgada inicialmente pelo site espanhol fichajes.net, ganhou combustível com a recente contratação do também espanhol Saúl, o que fez muita gente acreditar que, desta vez, o clube estaria mirando uma prateleira ainda mais alta.

Griezmann é um dos grandes nomes do futebol mundial da última década, ídolo no Atlético, campeão do mundo com a França e dono de um histórico pesado em Champions League. Só o nome já basta para sacudir qualquer torcida.

Mas aí entra a parte que transforma sonho em conta de padaria.

Um salário fora da curva — mas nem tanto assim

As informações de bastidores dão conta de que Griezmann recebe algo em torno de R$ 6 milhões por mês. Em um ano, isso passa fácil dos R$ 70 milhões só em salários. Para a realidade brasileira, é um valor simplesmente fora da curva. É cerca de três vezes mais do que o maior salário atualmente pago pelo Flamengo ao seu elenco, que já é milionário.

Ainda assim, aqui cabe a comparação que provoca aquele sorriso irônico no torcedor: é mais ou menos isso que o Corinthians paga — ou promete pagar — ao holandês Memphis. A diferença é que o Flamengo tem dinheiro em caixa, enquanto o Corinthians vive o dilema de combinar uma coisa no papel e, na prática, conseguir pagar outra bem menor, em meio a dívidas que já são públicas.

Ou seja: o valor é astronômico, mas não é inédito no futebol brasileiro recente. A diferença está em quem tem fôlego para sustentar a conta.

Entre o sonho e a realidade

A chance de o Flamengo realmente bancar esse investimento hoje é considerada improvável. Mesmo com saúde financeira e poder de fogo no mercado, um salário desse tamanho impacta qualquer planejamento. Não é só pagar: envolve luvas, impostos, premiações e todo um efeito dominó na folha salarial.

Ainda assim, o simples fato de o nome de Griezmann circular no radar rubro-negro diz muito sobre o momento do clube. O Flamengo não está para brincadeira. Disputa títulos no Brasil, vai ao Qatar buscar um troféu mundial e, nos bastidores, se permite sonhar alto — alto no nível europeu.