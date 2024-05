Fernando Diniz é um “tigrão” com John Kennedy e o “cordeirinho” com Felipe Melo

O Fluminense informou na tarde desta terça-feira (30) que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao elenco principal. Porém, John Kennedy seguirá afastado por conta de um atraso de 01h:20 no treinamento desta terça-feira, segundo nota divulgada pelo clube, por ter faltado ao treino de domingo.

O técnico Fernando Diniz – que já perdoou outros “pecadilhos” de Kennedy – desta vez resolveu “falar grosso” com o jogador e ignorou uma das suas teses como treinador de futebol, que é “cuidar de pessoas”.

Certa vez ele disse algo assim: “Ninguém quer saber que o jogador de futebol tem uma vida. Ele veio de onde? Ele tem pai? Ele tem mãe? Está aqui há quanto tempo? Do que ele precisa? Para mim isso é a coisa mais importante… Qual foi a base para ele ter (ou não ter) responsabilidade? O clube se preocupou com isso? Acho isso um erro brutal, a gente vai assassinando emocionalmente as pessoas”, ensinou Diniz.

Felipe Melo, um mau exemplo

E já que estamos falando de “cuidar de pessoas”, não se ouviu até agora uma única palavra de Fernando Diniz sobre o gesto cretino e irresponsável de Felipe Melo, no jogo de domingo, contra o Corinthians.

O capitão do time tricolor derrubou Breno Bidon, após o primeiro gol alvinegro na vitória por 3 x 0 na Neo Química Arena. Após a finalização de Wesley, Breno Bidon partiu para comemorar , mas, no momento em que corria, Felipe Melo deixou o pé e derrubou o volante alvinegro.

Qual seria a principal atribuição de um capitão de campo – além de falar com o juíz com as mãozinhas pra trás? Ser o líder e o bom exemplo para os seus colegas; mostrar espírito esportivo, o que isso significa para eles e como isso deve ser colocado em prática nos jogos. Tudo com o aval do técnico, naturalmente. Então, me digam: Diniz concordou com aquela agressão ao adversário?

Se a gente avaliar friamente, esse comportamento agressivo (pra dizer o mínimo) de Felipe Melo é tão ou até mais grave do que a indisciplina do jovem John Kennedy.

Mas o nosso ínclito Fernando Diniz – esse “tigrão” que decidiu punir John Kennedy – comportou-se como um “cordeirinho” ante essa baixaria (até agora impune) protagonizada por Felipe Melo.

