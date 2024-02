Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos revela troca de mensagens com Messi

Fernanda Campos mostrou que Lionel supostamente entrou em contato através do modo temporário do chat do IG

Fernanda Campos continua dando o que falar. A modelo, que é ex-affair de Neymar, divulgou prints de supostas novas mensagens que recebeu do jogador Lionel Messi.

Por meio do Instagram, Fernanda mostrou que o jogador do Inter Miami teria respondido um de seus Stories. “Postei e sai correndo”, disse ela na legenda.

Em outra publicação, Campos mostrou que Lionel também mandou uma mensagem através do modo temporário do chat do IG (onde tudo o que é enviado é apagado em seguida). Dessa vez, ele comentou sobre um vídeo publicado por ela, perguntando se ela estava falando de um “perfume árabe” na gravação. A influenciadora não revelou se respondeu as mensagens.

Aparentemente, essa não é a primeira interação entre os dois. Em dezembro de 2023, Fernanda disse que Messi mostrou interesse em marcar um encontro com ela.

Na conversa revelada, Lionel inicia o diálogo questionando: “Onde poderia te ver?”. Em seguida, ela responde simplesmente: “Brasil”, com um emoji de risada.

Vale dizer que Campos também enviou um meio alternativo para que Messi a visse e lhe encaminhou o link de seu perfil na Privacy, onde vende conteúdo adulto. Por fim, Messi comentou: “Não posso abrir. Onde vive no Brasil?”.

Há alguns meses, o jogador enfrentou rumores de que estava vivendo uma crise no casamento com Antonela Roccuzzo. Porém, o casal nunca se pronunciou sobre o assunto.

